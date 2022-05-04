Визажист рассказала, из каких продуктов можно сделать полезную маску для лица

Фото: Pexels

Полезную маску для лица можно сделать из обычных продуктов под рукой. Об этом рассказала дерматокосметолог, визажист Елена Власова.

По ее словам, из подручных средств можно сделать маску Клеопатры. Она имеет три функции: омолаживающую, подтягивающую и очищающую.

Для приготовления такой маски потребуются три главных компонента: овсянка, яйца и оливковое масло холодного отжима. Овсяные хлопья перемалываются в муку в кофемолке и смешиваются с яичным желтком и несколькими каплями оливкового масла. Можно добавить немного лимонного сока или сливок.

Перед нанесением такой маски нужно умыться очищающим средством, например, пенкой, молочком или гелем. Далее стоит распарить лицо при помощи махрового полотенца, смоченного в горячей воде. Маску можно нанести после принятия ванны.

— Наносим масочку, первый слой — от 5–7 минут, она подсыхает, наносится второй слой. Массирующими движениями размешиваем и наносим третий с таким же интервалом — от 5–7 минут, смываем прохладной водичкой, — рассказала визажист в комментарии РИАМО.

До этого визажист Мария Дитятовская рассказала, как восстановить кожу после зимних холодов.