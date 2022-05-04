Более 62 миллионов вызовов приняли службы спасения в Подмосковье

Фото: Д. Гришкин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Систему-112 Московской области с начала ее работы в 2015 году поступило более 62 миллионов вызовов от жителей и гостей региона. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

За семь лет эксплуатации службы спасения появилось свыше тридцати новых функций. Среди них — определение местоположения заявителя, интеграция с системой ЭРА-ГЛОНАСС, информирование о статусах реагирования бригад 01, 03 и 04 при помощи СМС и другие.

Ежедневно по номеру «112» поступает около тридцати тысяч вызовов. Большая часть из них — 75 процентов — касается скорой медицинской помощи, 21 процент — полиции и ГИБДД, а четыре процента — аварийной службы газа, Комитета лесного хозяйства и других служб.

На сегодняшний день в Системе-112 задействованы более 3,8 тысячи операторов и диспетчеров. Ежесуточно на смену заступают свыше трехсот специалистов.

Ранее сообщалось, что более 700 камер системы «Безопасный регион» появилось в Подмосковье в феврале.