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Челябинский хоккеист погиб от выстрела из охотничьего ружья

Елена Самойлова
Происшествия
Челябинский хоккеист погиб от выстрела из охотничьего ружья
Фото: vk/id633241806

Незнакомец выстрелил в хоккеиста из охотничьего ружья в ходе ссоры в баре. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

По данным ведомства, утром 2 мая спортсмен находился в баре, расположенном в поселке Берды. В какой-то момент у него возник конфликт с еще одним посетителем, однако оппонент вскоре ушел.

Как выяснилось позже, мужчина ходил домой, чтобы взять охотничье ружье. Вернувшись в заведение, он несколько раз выстрелил в обидчика. От полученных ран тот скончался.

Стрелявшего вскоре задержали и предъявили обвинение в убийстве

— По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отмечается в сообщении СК.

По данным СМИ, погибшим был Николай Шаров. 26-летний молодой человек играл в местном хоккейном клубе «Колос».

24 апреля стало известно о смерти еще одного хоккеиста в Москве. Роман Дидур поссорился с гендиректором кафе. Конфликт между мужчинами завершился ножевым ударом прямиком в сердце, из-за чего спортсмен скончался до приезда медиков.

Подробнее о той роковой ночи — в материале «Вечерней Москвы».

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