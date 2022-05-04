Стилист Рогов назвал главные модные тренды летнего сезона

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Стилист и телеведущий Александр Рогов перечислил самые актуальные тренды предстоящего лета. На какие именно предметы гардероба стоит обратить внимание российским модницам, дизайнер объяснил в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, россиянкам не стоит игнорировать мини-юбки из разных материалов. В моде летом также будут брюки карго в стиле нулевых и обнажающие пресс топы, добавил стилист.

Наиболее актуальным цветом грядущего сезона будет белый, а из принтов — полоска, добавил эксперт.

Рогов порекомендовал женщинам не бояться носить в повседневной жизни блестящую одежду. Блестки, по его мнению, будут актуальны как на платьях и рубашках, так и на топах, брюках и шортах. Для прогулок прохладными летними вечерами лучше выбирать кожаные куртки, заключил стилист.

Ранее историк моды Александр Васильев рассказал, какие главные ошибки допускают женщины при составлении гардероба. По его словам, главная из них — это неправильная оценка своих пропорций. К числу наиболее распространенных ошибок эксперт отнес также излишнюю обтяжку, зыбкий трикотаж и вещи из синтетики.