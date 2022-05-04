В подмосковных парках начали проводить обработку от клещей

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С приходом теплой погоды начинается сезон активности клещей. По требованию санэпидемстанции в 119 парках культуры и отдыха Московской области стартовала противоклещевая обработка территорий.

Работы по обработке территорий планируют завершить к середине мая. Всего от клещей обработают 91 095,55 гектара парковых территорий. На сегодняшний день завершена обработка более 45 тысяч гектаров.

Специалисты предупреждают: клещи могут переносить такие заболевания как эрлихиоз, коксиеллез, туляремия, клещевой тиф, клещевой паралич. Медики просят жителей региона внимательно осматривать одежду и тело после прогулок на природе В случае укуса стоит немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, чтобы специалисты оказали необходимую помощь, передает «360».

До этого завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал, как защитить себя от укусов клещей и змей при прогулках в парках и лесах столичного региона. Он отметил, что численность клещей в столичном регионе растет с каждым годом.