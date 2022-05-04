Великобритания расширила антироссийские санкции

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Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции, распространив их на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине. Об этом в среду, 4 мая, заявили в МИД королевства.

Запрет на въезд в страну и заморозка банковских счетов в случае их обнаружения были приняты в отношении журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, помощника президента РФ, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

Кроме того, ограничения ввели против ПАО «КамАЗ», главы «Открытия» Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.

В санкционный список также внесены статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков, ирландский журналист телеканала RT Брайан Макдональд, директор центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Александр Школьник, информагентство «Инфорос», интернет-ресурсы SouthFront и «Фонд стратегической культуры».

Рестрикции были введены также против главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и членов Совета Федерации Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарева, Эдуарда Росселя и Ильяса Умаханова, передает ТАСС.

4 мая Евросоюз (ЕС) предложил в качестве новых санкций ввести запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ по миру, в том числе в сфере страхования.

До этого Великобритания ввела запрет на экспорт в Россию технологий и продукции, которые могут «использоваться против Украины». В уточнении к документу, опубликованному британским ведомством, сказано, что такими товарами могут быть устройства, предназначенные для мониторинга и перехвата.