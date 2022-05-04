Колонна беженцев попала под обстрел со стороны украинских боевиков

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Украинские боевики расстреляли колонну беженцев, которая следовала из Волчанска в Харьков. Об этом в среду, 4 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца.

— На моих глазах погибла бабушка, у нее было прямое попадание в голову. Погибла подруга, которая со мной приехала на своем автомобиле. Погибла девочка 13 лет, а ее мама сейчас в тяжелом состоянии, — рассказал он.

Очевидец отметил, что обстрел со стороны украинского блокпоста произошел во время того, как колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Потерпевшим пришлось ползком выбираться из-под огня, пишет ТАСС.

30 апреля в Николаеве боевики территориальной обороны провели карательные рейды, в ходе которых подозреваемых задерживали и подвергали пыткам. Поводом для подозрения служат обнаруженные в телефонах звонки и СМС-сообщения на российские номера. Устройства проверяют на наличие переписки в мессенджерах с осуждением украинских властей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.