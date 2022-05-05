Что будет с курсом рубля летом

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Сценарий укрепления рубля является вполне реальным, этому частично содействуют высокие депозитные ставки. Такое мнение выразил в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

— Ставки сейчас снижаются, хотя основной объем «припаркован» в депозитах по мартовским ставкам, которые были очень высокими. Соответственно, большого интереса со стороны граждан к покупке валюты на долгосрочную перспективу нет, хотя он понемногу появляется: текущие значения курса очень привлекательны для тех, кто надеется на валюту, — рассказал аналитик.

Кочетков также пояснил, что данные значения наблюдались не только до геополитического кризиса, но и полгода назад считались хорошими для захода в валютные позиции.

Он подчеркнул, что влияние ключевой ставки ЦБ на курс рубля ограничено. Оно проявляется лишь в том, что высокие ставки способствуют привлечению рублевых средств граждан на банковские депозиты. В этом случает деньги частично изымаются из оборота и не направляются на приобретение валюты, пояснил Кочетков.

Аналитик допускает, что летом ситуация может измениться. По его словам, в июне-июле начнут высвобождаться средства, которые были размещены в марте на депозитах под очень высокие ставки. Это усилит влияние на валютный рынок.

— В июне-июле мы также ожидаем появления новых импортных каналов, которые повысят потребность в валюте. Рубль будет слабеть, но пока незначительно: экспорт у нас доминирует, и в ближайшее время картина, скорее всего, не поменяется, — отметил Кочетков.

Он привел в пример такую страну, как Индия, которая во избежание катастрофического энергетического кризиса готова отказываться от предложений США и Европы, чтобы покупать энергоносители из России по более низким ценам.

Аналитик также рассказал «ВМ», что будет с курсом рубля после майских праздников.

А экономист Николай Кульбака объяснил, как сформировать дополнительный заработок. Так, по его мнению, класть деньги на депозит — не самый хороший способ приумножить сбережения: инфляция, скорее всего, будет выше, чем ставки, отметил собеседник «ВМ». Однако такой вариант все-таки лучше, чем хранить деньги под подушкой.