Экономист порекомендовал россиянам не торопиться с продажей и покупкой долларов

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Гражданам России, у которых есть сбережения в долларах, не рекомендуется избавляться от американской валюты без необходимости. Об этом рассказал экономист Игорь Николаев.

— Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее, — отметил эксперт.

Он добавил, что тенденция падения доллара может измениться, и валюту можно будет продать более выгодно, передает «Московский комсомолец».

До этого в разговоре с «Вечерней Москвой» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков предсказывал, что высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из страны и другие факторы могут повлиять на укрепление рубля в мае. Согласно прогнозу специалиста, в мае курс доллара будет не выше 73–74 рублей и не ниже 68–69 рублей. Курс европейской валюты будет держаться в диапазоне 72–78 рублей.

Недавно финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что в настоящее время у рубля сохраняется поддержка от ранее принятых мер ЦБ РФ. С падением импорта резко сократился спрос на иностранную валюту. По мнению эксперта, к середине мая ожидаем восстановления курса доллара до 80, курс евро может вырасти до 85 рублей.