Городской Wi-Fi заработал на ВДНХ
На ВДНХ вновь начала работу городская сеть Wi-Fi. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— За счет использования более современного оборудования сеть работает быстрее и стабильнее, чем раньше. В дальнейшем зона покрытия Wi-Fi на ВДНХ будет расширяться, — рассказал руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» столичного департамента информационных технологий Александр Харитонов.
Он добавил, что сеть работает на территории от арки главного входа до фонтана «Дружба народов», а также на территории участка Дворца бракосочетания.
Всего установлено 32 точки доступа. В целом городская сеть оборудована в 53 парках столицы.
Wi-Fi был недоступен с 2019 года. Тогда проводилось масштабное обновление к 80-летнему юбилею выставки и оборудование для подключения к сети демонтировали, передает официальный сайт мэра Москвы.
16 апреля стало известно, что городской Wi-Fi появился в Сиреневом саду и рядом с культурным центром «Рублево». Средняя скорость сети в парках Москвы составляет около 10 мегабит в секунду.