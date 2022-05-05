Городской Wi-Fi заработал на ВДНХ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

На ВДНХ вновь начала работу городская сеть Wi-Fi. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— За счет использования более современного оборудования сеть работает быстрее и стабильнее, чем раньше. В дальнейшем зона покрытия Wi-Fi на ВДНХ будет расширяться, — рассказал руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» столичного департамента информационных технологий Александр Харитонов.

Он добавил, что сеть работает на территории от арки главного входа до фонтана «Дружба народов», а также на территории участка Дворца бракосочетания.

Всего установлено 32 точки доступа. В целом городская сеть оборудована в 53 парках столицы.

Wi-Fi был недоступен с 2019 года. Тогда проводилось масштабное обновление к 80-летнему юбилею выставки и оборудование для подключения к сети демонтировали, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 апреля стало известно, что городской Wi-Fi появился в Сиреневом саду и рядом с культурным центром «Рублево». Средняя скорость сети в парках Москвы составляет около 10 мегабит в секунду.