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Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химическое оружие

Араз Салехов
В мире
Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химическое оружие
Фото: Официальный сайт посольства России в США

Российское посольство в Вашингтоне призвало американское правительство уничтожить свой химический арсенал, напомнив, что Москва еще несколько назад уничтожила собственное оружие такого типа. Об этом в пятницу, 6 мая, говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ.

— Местные СМИ продолжают повторять одиозные обвинения администрации в адрес нашей страны за якобы нарушение химконвенции. Вслед за чиновниками журналисты также бездоказательно твердят о сохранившемся у нас арсенале химического оружия и планах применить его на Украине, — говорится в сообщении.

При этом в Telegram-канале дипмиссии говорится, что Россия ликвидировала химическое оружие полностью еще в 2017 году, и этот факт подтвердила ОЗХО.

Помимо этого, посол РФ Анатолий Антонов считает, что позиция США и некоторых стран Европы, касательно «агрессивной ядерной риторики» России является безосновательной. Он напомнил, что условия применения ядерного оружия прописаны в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

Также Минобороны РФ опубликовало очередной список должностных лиц США и Евросоюза, задействованных в реализации военно-биологических программ на Украине. В число этих лица входит председатель правления УНТЦ от Евросоюза — Эдди Артур Майер, а от США работу центра курирует Филипп Доллифф

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