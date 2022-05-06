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Центробанк РФ установил курс доллара на уровне 66,23 рублей

Араз Салехов
Экономика
Центробанк РФ установил курс доллара на уровне 66,23 рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Центральный Банк России объявил об установлении на 6 мая 2022 года официального курса доллара на уровне 66,2378 рубля, что на 17,82 копейки ниже предыдущего показателя. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе регулятора.

Официальный курс евро ЦБ РФ понизил на два рубля 71,53 копейки, до 70,0662 рубля, сообщает ТАСС.

Напомним, что рубль на открытии торгов в четверг, 5 мая, переходит к росту. Так, курс доллара составлял 66 рублей, а евро — ниже 70 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 10:11 по московскому времени показывал снижение на семь копеек — до 66,23 рубля. Европейская валюта в свою очередь снижалась на 49 копеек — до 69,95 рубля.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» заявил, что рубль продолжит укрепляться еще две недели, а после вернется на позиции начала года: доллар — 70 рублей, евро — 80.

Однако окончательные прогнозы делать сложно, так как экономическая ситуация меняется ежедневно, сказал в заключении эксперт.

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