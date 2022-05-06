Эксперт назвала перспективные направления фермерской деятельности

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Глава фермерского хозяйства Ленобласти Мария Ладыкина рассказала о перспективных направлениях фермерской деятельности.

— Самое перспективное — это молочная продукция, она всегда будет. Коровы и сезонные овощи приносят основной доход из нашего ассортимента, — сказала специалист в комментарии ФАН.

При этом она отметила, что выращивание кур не дает достаточной прибыли при высоких производственных затратах. Дело в том, что большое количество средств уходит на закупку кормов.

Развитию фермерства в России, по словам Ладыкиной, препятствует дороговизна кредитных ресурсов. Среди необходимых мер поддержки она назвала введение льготных кредитов с упрощенными условиями получения.

Крупные торговые сети отбирают у фермеров возможность реализовывать свою продукцию в достаточных объемах. Чтобы дать малому бизнесу больше возможностей для сбыта, необходимо продолжать открывать для него выход на маркетплейсы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал фермер Олег Сирота, комментируя предложение депутата Олега Матвейчева ограничить работу крупных торговых сетей в выходные.