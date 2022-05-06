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Победителей конкурса «Расскажи миру о своей Родине» наградят в Госдуме

Елена Самойлова
Общество
Победителей конкурса «Расскажи миру о своей Родине» наградят в Госдуме
Фото: Пресс-служба Госдумы

Победителей международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» наградят в Государственной думе Российской Федерации. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей.

Из пресс-релиза следует, что церемония награждения состоится 20 мая в Малом зале Госдумы. В ней примут участие как победители конкурса, так и государственные и общественные деятели, руководители организаций по патриотическому воспитанию молодежи, представители бизнеса, а также профессора и студенты московских вузов.

На конкурсе были представлены видеоролики и презентации более тысячи участников из 79 регионов России и 27 стран. Ребята должны были рассказать о важных событиях в истории места, в котором родились.

Также 6 мая москвичам рассказали о музыкальных программах на площадках фестиваля «Московская весна».

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