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Под грифом секретно: отечественная контрразведка празднует столетний юбилей

Елена Самойлова
Происшествия
Под грифом секретно: отечественная контрразведка празднует столетний юбилей
Фото: depositphotos

Сотрудники ФСБ всегда находятся в тени, но работают на результат. Сегодня, 6 мая, контрразведка России празднует столетний юбилей формирования в структуре органов безопасности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

— 6 мая 1922 года начала работу Коллегия Государственного политического управления при НКВД РСФСР (ГПУ), принявшая решение сформировать централизованное головное подразделение контрразведки в системе органов государственной безопасности — Контрразведывательный отдел (КРО) в составе Секретно-оперативного управления (СОУ) ГПУ, — рассказали в ЦОС.

Спустя два месяца были утверждены штаты КРО и его структура, состоящая из десяти отделений. Впоследствии контрразведывательные подразделения будут неоднократно реорганизованы, как и другие органы госбезопасности.

Так, в сентябре 1930 года КРО был включен в состав Особого отдела (ОО) ОГПУ для «объединения работы по всем видам шпионажа». Затем на основе этого отдела был образован Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР.

А уже в 1936 году отдел расформировали и создали самостоятельный Контрразведывательный отдел в составе Главного управления Госбезопасности НКВД СССР. После Великой Отечественной войны его переименовали в Министерство государственной безопасности СССР.

В марте 1953 года органы госбезопасности и внутренних дел были объединены в одно ведомство: МВД СССР. В этой структуре контрразведывательное подразделение стало называться Первым Главным управлением, а разведывательное — Вторым Главным управлением.

После образования Комитета государственной безопасности (КГБ) эти два названия «поменялись» и Второе Главное управление стало заниматься контрразведывательной деятельностью. Отделение называлось так вплоть до декабря 1991 года.

В постсоветской России образовалась Федеральная служба контрразведки Российской Федерации. Однако в ее состав не были включены ни следственные, ни пограничные органы, ни подразделения специального назначения.

Сейчас контрразведка — это системообразующий элемент ФСБ РФ. Задачами контрразведки объединены все подразделения и органы безопасности.

За вековую историю руководство и сотрудники контрразведки постоянно совершенствовали формы и методы оперативной работы, благодаря чему она стала мощным инструментом противодействия шпионской деятельности.

К слову, именно благодаря работе контрразведки 25 марта сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в шпионаже уроженца Харькова.

Мужчина имеет двойное гражданство — Украины и Республики Польша. По данным ведомства, его завербовали агенты Службы безопасности Украины.

Шпион работал под оперативным псевдонимом Малыш и передавал сведения об украинских политологах и журналистах, работающих в России, которые выступали против действующего киевского режима.

Шпионаж контрразведка ФСБ
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