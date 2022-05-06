Карту «Тройка» интегрируют в систему оплаты речного транспорта в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Речной транспорт в Москве можно будет оплатить картой «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 6 мая.

— «СберТройка» постепенно запускает билетную систему на базе нашей карты на речном транспорте — в кассах и на борту, — говорится в сообщении.

Уточняется, что уже сейчас можно воспользоваться «Тройкой» на речном трамвае «Москва-1», который отходит от Северного речного вокзала, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого москвичам рассказали, чем удобен курсирующий до Захаркова речной трамвай. Он вмещает до 150 человек, оплатить поездку можно при помощи карты «Тройка» или банковской картой в кассе на причале, стоимость поездки составляет 46 рублей.

24 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл летнюю навигацию на Москве-реке. В новом сезоне на Северный речной вокзал причалят 100 круизных теплоходов, которые соединяют Москву с десятками других городов России. Кроме того, на территории Северного речного вокзала можно посетить музей, арендовать велосипеды и электросамокаты.