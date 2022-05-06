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В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту 9 мая

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Латвии заявили о планах Украины ударить по Крымскому мосту 9 мая
Фото: Rosavtodor.ru / CC BY 4.0

Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту в День Победы. Об этом заявил представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш в пятницу, 6 мая.

— Появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил, — передает слова Слайдиньша РИА Новости.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия может ударить по мосту, как только у нее появится такая возможность. Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Данилова об ударах по Крымскому мосту анонсированием теракта.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставлять вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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