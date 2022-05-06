Минобороны сообщило об эвакуации 50 мирных жителей с «Азовстали»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

По инициативе России с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в эвакуации мирного населения вызволили 50 гражданских. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию в пятницу, 6 мая.

— Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям ООН и МККК для доставки в избранные места временного размещения, — говорится в сообщении.

Гуманитарная операция будет продолжена 7 мая, отмечается в Telegram-канале Минобороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сообщил об эвакуации 500 мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, продолжение контактов между Россией и Украиной даст возможность увеличить число «гуманитарных пауз» для выхода с комбината гражданских лиц.

При этом сообщалось, что националисты, которые находятся на территории комбината «Азовсталь» в украинском Мариуполе, предложили обменять находящихся там гражданских на продукты питания и медикаменты.