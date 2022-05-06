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Псаки заявила о непричастности США к гибели крейсера «Москва»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Псаки заявила о непричастности США к гибели крейсера «Москва»
Фото: whitehouse

США непричастны к гибели российского крейсера «Москва», они также не передавали Украине развединформацию о корабле. Об этом в пятницу, 6 мая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Эти сообщения (о причастности США — прим. «ВМ») содержат неточную информацию. Мы не предоставляли Украине конкретные координаты «Москвы». Мы не были вовлечены в решение Украины по нанесению удара по кораблю или проведению операции, — сказала чиновник.

Киев обладает собственным разведывательным потенциалом для поиска и отслеживания российских кораблей, передает слова Псаки ТАСС.

До этого телеканал CNN сообщал, что США могли по запросу украинских властей предоставить им точные данные о местонахождении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар. По данным СМИ, ВСУ обнаружили корабль в водах Черного моря и запросили у Вашингтона подтверждения информации.

14 апреля в Минобороны России сообщили, что на крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас. Отмечалось, что корабль получил серьезные повреждения, а экипаж был эвакуирован в полном составе.

Вскоре Минобороны сообщило, что «Москва» сохраняет плавучесть, возгорание на ней локализовали. Однако впоследствии в министерстве сообщили, что крейсер затонул при буксировке в порт при шторме из-за повреждений корпуса, которые были получены в результате пожара.

Россия США Джен Псаки
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