Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Режиссер Туминас покинул Театр имени Вахтангова

Егор Провоторов
Город
Режиссер Туминас покинул Театр имени Вахтангова
Художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас отметил 68-летие / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Арбат, 26 Карта всех событий

Начиная с пятницы, 6 мая, известный режиссер Римас Туминас прекращает свою деятельность в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Специалист возглавлял театр с 2007 года по 9 февраля нынешнего года. С 1 марта он находился в отпуске за свой счет в Литве по состоянию здоровья. В сообщении пресс-службы сказано, что в настоящий момент театр работает под руководством директора Кирилла Крока.

Агентство городских новостей Москва пишет, что культурное учреждение продолжит свою работу в плановом режиме, все проекты, запланированные на нынешний театральный сезон, будут выполнены.

— До конца сезона вахтанговцы побывают на гастролях в Архангельске, Казани, Нижнем Тагиле и Красноярске. 27 мая зрителей ждет премьера спектакля «Обратная сторона медали» по пьесе Зеллера в постановке Эльдара Трамова, — добавили в театре.

В апреле известному культурному учреждению исполнилось 100 лет. По этому случаю труппа театра исполнила постановку «Война и мир», срежиссированную Туминасом.

кадровые перестановки Театр им. Вахтангова Режиссеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте