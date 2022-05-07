Режиссер Туминас покинул Театр имени Вахтангова

Художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас отметил 68-летие / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Арбат, 26 Карта всех событий

Начиная с пятницы, 6 мая, известный режиссер Римас Туминас прекращает свою деятельность в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Специалист возглавлял театр с 2007 года по 9 февраля нынешнего года. С 1 марта он находился в отпуске за свой счет в Литве по состоянию здоровья. В сообщении пресс-службы сказано, что в настоящий момент театр работает под руководством директора Кирилла Крока.

Агентство городских новостей Москва пишет, что культурное учреждение продолжит свою работу в плановом режиме, все проекты, запланированные на нынешний театральный сезон, будут выполнены.

— До конца сезона вахтанговцы побывают на гастролях в Архангельске, Казани, Нижнем Тагиле и Красноярске. 27 мая зрителей ждет премьера спектакля «Обратная сторона медали» по пьесе Зеллера в постановке Эльдара Трамова, — добавили в театре.

В апреле известному культурному учреждению исполнилось 100 лет. По этому случаю труппа театра исполнила постановку «Война и мир», срежиссированную Туминасом.