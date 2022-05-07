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Столичные врачи за сутки вылечили 412 пациентов от COVID-19

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 412 пациентов от COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московские врачи за последние 24 часа вылечили 412 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие сутки в городе выявили 387 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализировано 144 пациента.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 78 человек, скончались от ковида 18 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Столичные врачи за сутки вылечили 412 пациентов от COVID-19 Фото: Оперштаб

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 5500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 132 человека, еще 2562 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

Ряд экспертов сообщили, что штамм «омикрон» разделился на три подтипа коронавируса. Это может стать поводом для новой вспышки пандемии. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал слухи о возможной вспышке коронавируса преждевременными.

Бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что россиянам не стоит паниковать в связи с увеличением количества госпитализаций с коронавирусной инфекцией после первой части майских праздников. Он отметил, что необходимо оценивать региональную разбивку, где выросло число заражений.

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