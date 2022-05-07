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Пожары в Красноярском крае уничтожили более 450 строений

Александр Афонин
Происшествия
Пожары в Красноярском крае уничтожили более 450 строений
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Бушующие в Красноярском крае пожары уничтожили 459 строений. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

— По состоянию на 22:00 местного времени, в 18:00 — по московскому, на территории края в результате пожаров пострадало 459 строений. Наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах, — говорится в сообщении.

На данный момент, как уточнили в МЧС, спасателям удалось локализовать 14 пожаров, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что в Красноярском крае горят около 200 строений, несколько пилорам и детский сад. По словам пресс-секретаря главы региона Сергея Зыблева, причиной пожаров стали вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра множественные короткие замыкания.

Из-за пожаров и штормового ветра губернатор Красноярского края Александр Усс объявил на территории региона режим ЧС. С территорий, охваченных пожарами, эвакуируют людей, для них готовят пункты временного размещения. В настоящее время крупные пожары зафиксированы на десяти территориях края.

Сотрудники ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили два уголовных дела по факту смерти пяти человек в результате возгорания зданий в более чем 16 населенных пунктах. По данным следствия, в селе Никольск Шарыповского района были обнаружены тела двух человек.

При этом в селе Талажанка Казачинского района с признаками воздействия открытого огня в домах обнаружены тела трех человек.

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