Путин поручил оказать помощь родным погибших при пожарах в Красноярском крае

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших, а также потерявшим жилье при пожарах в Красноярском крае. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Губернатор Красноярского края Усс доложил президенту России о ситуации с природными пожарами, о мерах, которые предпринимаются для ликвидации последствий и предотвращения возможного ухудшения ситуации, — сказал чиновник.

Он добавил, что российский лидер выслушал доклады о мерах по ликвидации природных пожаров от губернатора Красноярского края Александра Усса и исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна. По данным МЧС, ситуация в регионе стабилизировалась, а пожары удалось локализовать.

Сотрудники спасательных служб начали установку пунктов временного размещения, а также обеспечивают пострадавших питанием и необходимой медицинской помощью, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что бушующие в Красноярском крае пожары уничтожили 459 строений. По словам пресс-секретаря главы региона Сергея Зыблева, причиной пожаров стали вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра множественные короткие замыкания.

Из-за пожаров и штормового ветра губернатор Красноярского края Александр Усс объявил на территории региона режим ЧС. С территорий, охваченных пожарами, эвакуируют людей, для них готовят пункты временного размещения. В настоящее время крупные пожары зафиксированы на десяти территориях края.

Сотрудники ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили два уголовных дела по факту смерти пяти человек в результате возгорания зданий в более чем 16 населенных пунктах. По данным следствия, в селе Никольск Шарыповского района были обнаружены тела двух человек.