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В Москве установили 86 новых указателей к памятникам героев ВОВ

Егор Провоторов
Город
В Москве установили 86 новых указателей к памятникам героев ВОВ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные городские службы установили 86 новых указателей к памятникам, мемориалам и музеем, а также 316 информационных полей в преддверии Дня Победы в Москве.

Как сообщается в субботу, 7 мая, в Telegram-канале комплекса столичного городского хозяйства, при наведении камеры мобильного устройства на QR-код открывается страница со снимком, биографией, описанием подвигов героев боевых действий и кратчайшим маршрутом к памятным местам.

Отмечается, что появившиеся на улицах Москвы новые таблички навигации приведут горожан и гостей столицы к памятникам воинам 5 Гвардейской танковой армии на улице Барболина, участникам Великой Отечественной войны на Вельяминовской улице, а также к Музею Героев Советского Союза и России на Большой Черемушкинской улице.

Памятный знак в честь четырех дивизий московского народного ополчения открыли в Москве 5 мая. Так, на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова теперь хранится память о 2-й стрелковой дивизии, 3-й коммунистической стрелковой дивизии, 4-й дивизии городских рабочих и 5-й стрелковой дивизии рабочих.

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