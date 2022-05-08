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Минобороны сообщило о появлении новой провокации со стороны ВСУ

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о появлении новой провокации со стороны ВСУ
Министерство обороны / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Министерство обороны России сообщило о появлении новой провокации со стороны украинской армии. В частности, они заминировали мост через реку в Славянске в ДНР, в его подрыве планируют обвинить российские войска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 8 мая.

Согласно предоставленным данным, власти Украины препятствуют эвакуации жителей Запорожья, оставляя их как живой щит, также солдаты украинской армии оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании детской областной инфекционной клинической больницы в Харькове.

В пресс-службе военного ведомства рассказали, что на территории Украины собираются отключить молдавские и российские каналы. Такие действия говорят о том, что Киев желает скрыть происходящее в стране. Более подробную информацию из заявления Минобороны можно узнать в Telegram-канале ТАСС.

Помимо этого, стало известно об уничтожении военной техники, которую доставили из США и западных стран на украинскую железнодорожную станцию Соль. Помимо этого, армии РФ удалось ликвидировать состав подразделений резерва ВСУ.

В субботу, 7 мая, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал о завершении операции по эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В период с 5 по 7 мая удалось спасти 51 человека, среди них: 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей.

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