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Акция «Правду и память не отменить!» прошла у 14 посольств в Москве

Араз Салехов
Город
Акция «Правду и память не отменить!» прошла у 14 посольств в Москве
Фото: Ольга Крылова

В преддверии 9 Мая «Единая Россия», «Молодая гвардия Единой России» и «Волонтерская рота «Боевого братства» провели акцию «Правду и память не отменить» у 14 посольств европейских государств. Об этом сообщила пресс-служба партии в воскресенье, 8 мая.

— Более пяти тысяч активистов установили плакаты и картины с фрагментами истории освобождения европейских городов, в том числе их столиц, от немецко-фашистских захватчиков и оккупантов перед зданиями посольств Украины, Румынии, Болгарии, Молдавии, Латвии, Норвегии, Чехии, Словакии, Литвы, Эстонии, Македонии, Словении и Австрии, — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с активистами к зданию посольства Польши вышел руководитель исполкома московского регионального отделения «Единой России» Максим Руднев. Он отметил, что подобная акция позволит напомнить польскому государству о настоящей истории той эпохи.

Ранее 8 мая в фуд-молле «Депо» открыли фотовыставку «Память Героев», организованную в рамках проекта «Единой России» — «Историческая память». В экспозиции представлены портреты с биографией участников Великой Отечественной войны.

15 мая в Музее Победы откроет работу межконфессиональный патриотический клуб «Мы служим тебе, Россия». Целями проекта являются формирование активной гражданской позиции у молодых людей, а также объединение подростков и молодежи вокруг идей патриотического воспитания, любви и уважения к своей стране.

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