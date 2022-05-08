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Экс-офицер США назвал поставляемое Украине оружие бесполезным

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-офицер США назвал поставляемое Украине оружие бесполезным
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Переданная Украине военная техника из США окажется бесполезной. Это связано с невозможностью ее обслуживания и ремонта. Об этом в воскресенье, 8 марта, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

— Каждая единица тяжелой техники, которую украинские военные собираются получить, <…> связана с негласной, но критической реальностью вопроса технического обслуживания и устойчивости, — сказал он.

По словам Риттера, в случае поломки техники украинцы не смогут ею воспользоваться.

В качестве примера разведчик рассказал про особенности одного из передаваемых ВСУ видов вооружения — 155-миллиметровой буксируемой гаубицы M777.

Она представляла собой облегченный аналог предшественницы М198. Из-за этого она отличилась крайней нестабильностью и выводилась из строя в течение недели. Чтобы исправить ситуацию американская армия усилила техобслуживание, что потребовало более высокой квалификации персонала.

По его словам, ВСУ не справиться с такой задачей и гаубицы быстро потеряют эффективность.

Риттер подчеркнул, что проблема не ограничивается одной М777. Поставляемое Украине вооружение устарело, изношено и быстро выйдет из строя, передает РИА Новости.

2 мая председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что руководителей стран, решивших вооружать украинский режим, необходимо привлечь к ответственности как военных преступников, подталкивающих мир к катастрофе. По его словам, правительства Европы забыли о событиях Второй мировой войны и той цене, которую «пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма».

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