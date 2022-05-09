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«Все для фронта! Все для победы!»: москвичам рассказали о работе предприятий в военное время

Араз Салехов
Город
«Все для фронта! Все для победы!»: москвичам рассказали о работе предприятий в военное время
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жителям столицы рассказали о работе городской промышленности во времена Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В годы Великой Отечественной войны промышленность Москвы работала под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!». Многие предприятия были эвакуированы, другие оставались в столице и быстро перешли на выпуск продукции оборонного назначения, но не забывали и о нуждах обычных горожан, — говорится в сообщении.

Ведущий специалист отдела публикации архивного фонда Главархива Москвы Александр Балакирев рассказал о работе предприятий в такое трудное время для страны.

— В Москве возвели крупнейшие заводы, оснащенные передовой техникой. Это автозавод имени Сталина — настоящий город-завод, подшипниковый завод ГПЗ-1, заводы «Фрезер» и «Калибр», «Электрозавод», который был основан в 1928 году. Город выпускал станки, точные измерительные и электрические приборы, высококачественную сталь, моторы, подшипники, твердые сплавы, автомобили и многое другое, — отметил он.

Более подробную информацию о расширении городской промышленности в тот период можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что ко Дню Победы в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» решили опубликовать документы и списки, в которых говорится о героях, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Помимо этого, в фуд-молле «Депо» рассказали об открытии фотовыставки «Память Героев», организованной в рамках проекта «Единой России» — «Историческая память». Она приурочена к ВОВ.

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