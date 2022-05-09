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Вице-премьер Борисов заявил об испытаниях новейших гиперзвуковых ракет в России

Антон Махов
Технологии
Вице-премьер Борисов заявил об испытаниях новейших гиперзвуковых ракет в России
Фото: Минобороны РФ

В России ведется разработка гиперзвуковых ракет нового поколения. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Также он отметил, что испытания нового вооружения уже проводят на ракетоносцах Ту-22М3М. Обещают, что ракеты будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих стран, также цитирует слова Борисова РБК.

Ранее, 12 апреля, правительство Москвы совместно с госкорпорацией «Роскосмос» объявило о создании аэрокосмических предпрофессиональных классов в столичных школах. Известно, что аэрокосмический класс будет в образовательном центре «Протон». Эта школа давно и очень плодотворно сотрудничает с Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева. В День космонавтики, который отмечается 12 апреля, сотрудники предприятия побывали в гостях у ребят. Тематический урок они посвятили запуску ракеты «Протон».

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