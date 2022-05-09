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Связанные с шествием «Бессмертного полка» ограничения движения сняли

Лейла Алиева
Город
Связанные с шествием «Бессмертного полка» ограничения движения сняли
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи с завершением акции «Бессмертный полк» в Москве все ограничения движения сняты. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

— Завершилось шествие «Бессмертного полка», в связи с этим сняты все ограничения движения, — говорится в сообщении.

Однако ограничения, связанные с проведением салюта, остаются в силе, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В шествии приняли участие более миллиона москвичей.

Вместе с горожанами к акции присоединился мэр Москвы Сергей Собянин. Он нес портрет своего дяди Филиппа Федоровича Собянина, который участвовал в Великой Отечественной войне. Также на портрете, который держал в руках мэр, были упомянуты и другие братья его отца, сражавшиеся на фронте или ставшие тружениками тыла.

В шествии принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства в шестой раз прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика.

Кроме того, в рамках акции «Самая большая лента памяти» на ВДНХ развернули самую большую в России георгиевскую ленту.

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