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Премьер Молдавии призвала к выводу российских солдат из Приднестровья

Георгий Соланович
В мире
Премьер Молдавии призвала к выводу российских солдат из Приднестровья
Фото: Unsplash

Молдавия с помощью платформы ООН призывает к выводу ВС России из Приднестровья. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщила премьер республики Наталья Гаврилица.

— Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом. Нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества, — заявила она.

Гаврилица также подчеркнула, что правительство Молдавии занимается поиском мирного решения конфликта, которое позволит заняться развитием государства на благо граждан, передает РИА Новости.

26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье. По его словам, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность.

26 апреля две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.

До этого, 25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

ООН Молдавия Приднестровье
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