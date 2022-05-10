Москва оформила в собственность более 100 заброшенных объектов

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Власти города объявили об оформлении в собственность 105 бесхозяйных заброшенных объектов, среди которых здания и элементы инженерной инфраструктуры. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Город ведет системную работу по выявлению и оформлению в собственность бесхозяйных объектов. С начала 2022 года город принял права на 105 таких объектов общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Они включают 37 сооружений инженерной инфраструктуры и 68 зданий, — отметил он.

Чиновник добавил, что в общей сложности с начала года было подано 404 заявления в суд, связанных с признанием прав собственности города на почти 200 тысяч квадратных метров строений и территорий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что город выставит на торги помещения в старинном доме на Арбате. Здание расположено по адресу улица Арбат, дом 25/36, и является выявленным объектом культурного наследия.

Помимо этого, Максим Гаман рассказал, что в первые три месяца текущего года почти 70 процентов обращений за сервисами и государственными услугами в жилищной сфере поступило в электронном виде.