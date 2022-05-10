Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Госсекретарь при МИД Франции: Введение эмбарго ЕС на нефть из РФ — вопрос нескольких дней

Араз Салехов
Экономика
Госсекретарь при МИД Франции: Введение эмбарго ЕС на нефть из РФ — вопрос нескольких дней
Фото: Depositphotos

Власти Европейского союза могут объявить о введении эмбарго на российскую нефть уже через несколько дней. Такое мнение во вторник, 10 мая, высказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

— Это вопрос нескольких дней. Нам необходимо действовать быстро, — отметил он.

При этом дипломат считает, что многим странам потребуется какое-то время на данное решение, поскольку в Евросоюзе существуют зависящие от российских природных ресурсов страны. В частности, Бон не уверен, что у властей ЕС получится переубедить Венгрию, Словакию и Болгарию в этом вопросе в ближайшее время, сообщают «Известия».

Напомним, что страны «Большой семерки» (G7) планируют сократить или запретить импорт нефти из России. При этом власти США призывают остальные страны отказаться от экспортных ограничений в контексте продовольствия, чтобы не допустить кризиса, производить больше, а также открыть резервы для обеспечения нуждающихся стран.

Однако эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.

Нефть Евросоюз (ЕС) Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте