Госсекретарь при МИД Франции: Введение эмбарго ЕС на нефть из РФ — вопрос нескольких дней

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Власти Европейского союза могут объявить о введении эмбарго на российскую нефть уже через несколько дней. Такое мнение во вторник, 10 мая, высказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

— Это вопрос нескольких дней. Нам необходимо действовать быстро, — отметил он.

При этом дипломат считает, что многим странам потребуется какое-то время на данное решение, поскольку в Евросоюзе существуют зависящие от российских природных ресурсов страны. В частности, Бон не уверен, что у властей ЕС получится переубедить Венгрию, Словакию и Болгарию в этом вопросе в ближайшее время, сообщают «Известия».

Напомним, что страны «Большой семерки» (G7) планируют сократить или запретить импорт нефти из России. При этом власти США призывают остальные страны отказаться от экспортных ограничений в контексте продовольствия, чтобы не допустить кризиса, производить больше, а также открыть резервы для обеспечения нуждающихся стран.

Однако эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.