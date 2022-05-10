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Москвичам рассказали о ходе реконструкции стадиона «Торпедо»

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о ходе реконструкции стадиона «Торпедо»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Восточная улица, 4А Карта всех событий

Жители города узнали о ходе реконструкции стадиона «Торпедо». Столичные власти уверяют, что после реконструкции он станет современной футбольной ареной. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Центральную арену украсят стальным кольцом в форме шестеренки, подобной той, что размещена на эмблеме футбольного клуба «Торпедо». Ребристые края шестеренки будут обрамлять арену и возвышаться над нижней стилобатной частью, в которой архитекторы спрятали логотип клуба. Увидеть его можно будет во время аэросъемки, например, при проведении прямых трансляций матчей или концертов, — говорится в сообщении.

Фасад здания будет оформлен архитектурным стеклом, стемалитом, панелями из фибробетона, хромированными и перфорированными профилями. Легендарный стадион расположен в Даниловском районе по адресу улица Восточная, владение 4а, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в феврале специалисты начали проведение второго этапа реконструкции стадиона «Торпедо» имени Стрельцова на улице Восточной в районе столицы Даниловский.

Уточняется, что строителям предстоит возвести малое тренировочное поле, пешеходный контрольно-пропускной пункт, кассовый павильон и зону камер хранения.

Помимо этого, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о завершении основных строительных работ, связанных с реконструкцией стадиона «Москвич».

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