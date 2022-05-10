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Главархив опубликовал новый эпизод подкаста «Голоса Победы»

Араз Салехов
Город
Главархив опубликовал новый эпизод подкаста «Голоса Победы»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Главное архивное управление столицы объявило о появлении нового эпизода подкаста «Голоса Победы». Первый выпуск подкаста был опубликован два месяца назад. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На основных аудиоплатформах уже доступно десять эпизодов подкаста. За два месяца ведущие успели рассказать про продовольствие в годы войны, о том, как фронту помогали животные, о театральных постановках 1941–1945 годов, про то, как появились известные военные песни и литературные произведения, а также о многом другом. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем продолжать выпускать новые эпизоды, — отметил начальник Главного столичного архивного управления Ярослав Онопенко.

Он добавил, что ближайшие выпуски планируют посвятить Дню Победы в 1945 году и работе радио в военное время. Более подробную информацию о подкастах можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что 9 мая в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» продемонстрировали документы и списки, в которых говорится о героях, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В воскресенье, 8 мая, в фуд-молле «Депо» открыли фотовыставку «Память Героев», организованную в рамках проекта «Единой России» — «Историческая память».

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