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Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке в Москве признан памятником культуры

Араз Салехов
Город
Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке в Москве признан памятником культуры
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Семёновский переулок, 6с2 Карта всех событий

Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке в столице решили признать объектом культурного наследия. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

— Это означает, что здание находится под защитой государства, его нельзя снести, также не может быть изменен исторический облик, а любые работы по сохранению будут проходить под контролем столичного департамента культурного наследия, — говорится в сообщении.

При этом сам культурный объект будет расположен по адресу Сеченовский переулок, дом 6, строение 2. На официальном сайте мэра Москвы рассказали о сохранении основы объемно-пространственной композиции и структуры, характерные для главных домов городских усадеб начала XIX века.

Также стало известно о завершении реставрации исторического здания Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой. Уточняется, что строителям предстоит покрасить фасад, закончить облицовку цоколя и завершить реставрацию сторожки и ограды, входящие в архитектурный ансамбль станции.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров заявил, что в Москве с 2020 года восстановили 66 ветхих объектов. При этом с начала 2022 года в столице удалось обнаружить 276 ветхих строений.

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