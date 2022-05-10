Россия не примет участия в спецсессии СПЧ ООН по Украине

Фото: МИД РФ

Делегация из России не будет участвовать в специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации на Украине. Об этом во вторник, 10 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В качестве обоснования необходимости ее проведения западники приводят аргумент о «деградации ситуации на земле», а также растиражированные ими же фейки по событиям в Буче и Мариуполе. При этом преступления, совершаемые украинскими военными и националистами в отношении собственного гражданского населения, в расчет не берутся, — заявила она.

При этом дипломат добавила, что Россия не желает становиться частью очередного ангажированного политического шоу в виде запланированной спецсессии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Помимо этого, представитель МИД РФ заявила, что Финляндия и Швеция станут полем противостояния с Россией в случае вступления в Североатлантический альянс (НАТО).

В пятницу, 6 мая, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила невозможность лишения РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Однако, по его словам, Россию продолжат изолировать от мирового сообщества.