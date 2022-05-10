Лидер оппозиции в Словакии отказался слушать Зеленского из-за «ежедневной лжи»

Фото: president.gov.ua

Лидер парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» в Словакии Роберт Фицо отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского.

— Меня там точно не будет, — сказал депутат.

Свою позицию он аргументировал тем, что украинский президент постоянно лжет. Кроме того, парламентарий добавил, что предложения о приостановке поставок нефти и газа из России наносят ущерб интересам Словакии. Также на мероприятии отказался присутствовать депутат Ладислав Каменицкий, назвав мероприятие «маскарадом», передает RT.

До этого совместное выступление президента Украины Владимира Зеленского и двух бойцов батальона «Азов» вызвало скандал в парламенте Греции. Украинский лидер рассказал парламентариям об обстановке на Украине, призвал Грецию отправить в республику гуманитарную помощь, а также предложил депутатам посмотреть видеоролик с обращением двух бойцов из Мариуполя.

Первый представился Леонта Михаилом. Он заявил, что сражается с «русскими нацистами», и попросил у греков помощи. Второй боец «Азова» назвался Анастасиосом и тоже запросил гуманитарную помощь у Греции.

Речь Зеленского была проигнорирована депутатами Компартии Греции (КПГ) и правой партии «Греческое решение» — парламентарии отказались присутствовать на заседании в это время.