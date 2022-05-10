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Три трамвайных маршрута задерживаются на севере Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Три трамвайных маршрута задерживаются на севере Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

На Дубининской улице задерживались три трамвайных маршрута из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Задержка маршрутов № 3, 38 и 39 произошла в районе остановки «Завод имени Владимира Ильича». Уточняется, что они были временно изменены. Позднее специалистам удалось восстановить движение данных маршрутов, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что движение трамваев на Лефортовском мосту возобновится после улучшения погодных условий. Трамваи продолжат работать по временной схеме, также сохраняется работа маршрута автобуса № 050 от Авиамоторной улицы до станции метро «Комсомольская».

Также стало известно, что со вторника, 10 мая, на северо-востоке столицы в районе 3-й Мытищинской улицы будет ограничено движение транспорта из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей.

На пересечении Кулакова и Графского переулков с 10 мая по 15 июня включительно будут частично заняты одна полоса и парковочные места для проведения работ. С 12 сентября по 25 октября в этом месте будет восстанавливаться структура, нарушенная инженерными работами.

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