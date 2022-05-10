Жительница Нью-Йорка в одиночку вышла на шествие «Бессмертного полка» в День Победы

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Жительница Нью-Йорка Татьяна в одиночку вышла на акцию «Бессмертный полк», несмотря на то что организаторы решили не проводить мероприятие во избежание возможных инцидентов.

— Утром встала и пошла. Обходила трех девушек. Они обратили внимание на меня, поинтересовались, что это. Я им говорю: «я участвую в «Бессмертном полку», а это мой папа». А они мне в ответ: «вечная память погибшим». Приятно слышать такое от молодежи, — сказала женщина.

Уточняется, что ей сейчас уже за 70 лет, но каждый год 9 Мая она выходит на улицу с портретом отца-фронтовика. По словам Татьяны, ему не нравилось говорить о войне, хотя он полностью ее прошел.

Женщина уверена, что помнить о подвиге предков следует до конца жизни и передавать память о нем своим детям. В этом году Татьяна сделала круг по Центральному парку, передает РИА Новости.

9 мая сотни жителей Херсона стали участниками акции «Бессмертный полк», пройдя по аллее Славы к Вечному огню. Уточняется, что горожане пришли на мероприятие семьями, с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне и освобождавших от фашистов Херсонщину.

Также стало известно, что в Шанхае состоялась акция «Бессмертный полк» в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она прошла в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений в Китае.