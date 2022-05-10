Губернатор Рязанской области Любимов решил не выдвигаться на второй срок

Фото: Администрация президента РФ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост главы региона на следующий срок.

— Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок, — сказал политик.

Любимов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выразил благодарности команде за эффективную работу, а жителям региона — за помощь и конструктивную критику.

10 мая глава Кировской области Игорь Васильев объявил о решении покинуть пост из-за скорого истечения срока полномочий. Кроме того, он добавил, что данное решение поддержал президент России Владимир Путин.

До этого губернатор Томской области Сергей Жвачкин после десяти лет руководства регионом объявил об уходе в отставку. Он выразил благодарность всем жителям региона за поддержку и конструктивную критику его работы.

При этом Жвачкин, говоря о своем будущем, отметил, что покидать Томскую область не собирается, поскольку там живет вся его семья.

При этом СМИ сообщали, что Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое состоялось 27 апреля, мог поднять вопрос проведения выборов в Единый день голосования в 2022 году. По данным источников, прямые губернаторские выборы могут отменить, а регионы перейдут на выборы через заксобрания.