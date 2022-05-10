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Глава Марий Эл Евстифеев подал в отставку

Лейла Алиева
Политика
Глава Марий Эл Евстифеев подал в отставку
Фото: Telegram / Александр Евстифеев

Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил о решении покинуть пост из-за скорого истечения срока полномочий.

— В связи с истечением срока полномочий главы Республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку, — сказал политик.

Евстифеев в своем Telegram-канале выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за оказанное доверие, а жителям региона — за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет.

10 мая глава Кировской области Игорь Васильев объявил о решении покинуть пост из-за скорого истечения срока полномочий. Кроме того, он добавил, что данное решение поддержал президент России Владимир Путин.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, возглавлявший регион в течение десяти лет, также объявил об уходе в отставку. Он отметил, что планирует сосредоточиться на другом направлении работы.

До этого губернатор Томской области Сергей Жвачкин после десяти лет руководства регионом объявил об уходе в отставку. Он выразил благодарность всем жителям региона за поддержку и конструктивную критику его работы.

При этом Жвачкин, говоря о своем будущем, отметил, что покидать Томскую область не собирается, поскольку там живет вся его семья.

При этом СМИ сообщали, что Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое состоялось 27 апреля, мог поднять вопрос проведения выборов в Единый день голосования в 2022 году. По данным источников, прямые губернаторские выборы могут отменить, а регионы перейдут на выборы через заксобрания.

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