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«Авторадио» поздравило москвичей с Днем Победы песнями военных лет

Оксана Васильева
Общество
«Авторадио» поздравило москвичей с Днем Победы песнями военных лет
Фото: Пресс-служба Авторадио

9 мая в Москве прошел традиционный фестиваль «Авторадио» в честь Дня Победы, на котором прозвучали самые известные, самые искренние и самые любимые фронтовые песни, а также песни о Великой Отечественной войне.

Поклонная гора – одно из главных мест празднования Дня Победы. 9 мая тысячи москвичей и гостей столицы собрались здесь на большом праздничном концерте, чтобы вместе с популярной радиостанцией и звездами российской эстрады поздравить ветеранов-победителей и почтить память героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Фестиваль «Победа» на Поклонной горе, приуроченный к 77-й годовщине Великой Победы, был организован совместно с Департаментом Культуры города Москвы.

— Я безмерно рад, что в этом году мы вновь проводим наш фестиваль «Победа» на Поклонной горе, – говорит Вадим Терещук, генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа Радио», флагманом которого является «Авторадио». — День Победы — большой праздник для каждого. Это символ отваги и доблести, силы духа и несгибаемой воли. Все это отражают песни Победы. Сегодня здесь, на главной концертной площадке страны, вместе с нами наши друзья-музыканты. Они вновь поют песни военной поры, которые все мы любим и помним с детства, дороже которых, скорее всего, и нет ничего. Это память, это история, наша совесть и наше Отечество. Сегодня эти песни звучат совсем по-другому и абсолютно другие люди их слушают – посмотрите, сколько молодежи здесь с нами. Фестиваль «Победа» объединяет поколения и сохраняет живую связь времен. Мы помним, а значит, мы живы…

Фронтовые песни и песни о Великой Отечественной войне, которые помнит и любит не одно поколение россиян, исполнили яркие музыкальные звезды: Гоша Куценко, Александр Шоуа, Диана Анкудинова, Александр Иванов и группа «Рондо», «Фабрика», солист группы «Братья Грим» Костя Грим, ANNA, а также артисты из Донецка Кристина Древаль (Андриева) и Алексей Аносов.

– У меня бабушка, дедушка, прабабушка и прадедушка – участники войны. В этот день мы ходим на акцию «Бессмертный полк», и всегда в душе рождается чувство, что давно ушедшие от нас люди вновь с нами, рядом. 9 мая мы всегда поем военные песни всей семьей, а во время карантина открывали окно и тоже пели «День Победы». Вдруг наши соседи подхватили из соседнего окна, и я поняла, как эти песни даже в пандемию сплачивают людей, – рассказывает Диана Анкудинова. – Считаю, что это священный праздник, в России точно! Для меня очень важно, что могу своим творчеством подарить людям тепло, вызвать те эмоции, которые видны в их глазах, наполненных слезами, когда звучат песни военной поры.

Несмотря на заметное похолодание и пронизывающий ветер, многие пришли в Парк Победы целыми семьями с маленькими детьми. И молодежь, и люди старшего поколения, стоя плечом к плечу, дружно подпевали артистам. Легендарные «Темная ночь», «Землянка», «Синий платочек», «На поле танки грохотали» воодушевляли солдат на подвиги, поддерживали, дарили людям веру и надежду в трудные годы Великой Отечественной войны. И сегодня, по истечении многих лет, они трогают до самой глубины души.

За кулисами фестиваля артисты рассказывали о ратных подвигах своих родственников, делились семейными историями 1941-1945 годов, порой – невероятными, но очень понятными и человечными.

– Мой дед со стороны мамы Николай Назимов прошел всю войну политруком, был лейтенантом, потом майором и ушел из жизни подполковником. Лет пятнадцать назад мне достались его дневники, в которых он записывал всю историю нашей семьи. Когда началась война, у них было четверо детей – две дочки и два сына, и бабушка уже была беременна еще одной дочкой – Лесей. Дед ушел на фронт, а через несколько месяцев получил известие, что дом, в котором они жили, разбомбили, и все погибли, – вспоминает Гоша Куценко. – Дед долго не верил, все писал в своих дневниках об этом, писал письма. Так и жил с этим целый год, а когда наши войска пошли в контрнаступление, бабушка вернулась, получила все его письма и ответила ему. Представляете, он садится в ИЛ-2, летит туда, заходит домой, дети спят. Они с бабушкой ровно 20 минут молча стоят и смотрят на детей, и он возвращается на фронт.

У Александра Иванова дедушка Александр Григорьевич погиб, сражаясь с фашистами в брянских лесах. Бабушка Клавдия Ильинична не верила в его смерть, всю жизнь ждала и одна вырастила четверых детей.

– Когда я к ней приезжал пацаном, все время удивлялся, почему это бабушка выходит на дорогу и все куда-то вдаль смотрит. А она его вот так всю жизнь ждала и больше не вышла замуж, была верна одному человеку. Сейчас можно представить такую верность?! – восклицает музыкант. – Как-то мой отец повел меня в кинотеатр «Одесса» на Каховке, мы с ним смотрели фильм «Они сражались за Родину». И вот недавно я уже со своим сыном Сашей пересматривал этот фильм. И мы также плакали с ним вдвоем. Так передаются лучшие традиции семьи, так хранится память…

Наряду со знаменитыми песнями военных лет прозвучали и те, что были написаны уже после Великой Отечественной – «Журавли», «Майский Вальс», «Ты же выжил, солдат», «Земли потрескавшаяся корка», «Русское поле» и более современные композиции, такие как «Мы из России».

— Бабушка и дедушка много рассказывали мне про то непростое время. Каждое 9 мая я с удовольствием слушала их рассказы и пропускала через себя. Хочу, чтобы каждый человек на земле знал, что тогда случилось, чтобы мы хранили эту память и бережно к ней относились, — говорит Анна Чуманкова, больше известная как ANNA. — Именно поэтому я исполняю такие патриотические песни, как «Мы из России». Ее написал мой муж Александр Белый, и я много ездила с ней по стране. Конечно, есть в репертуаре и другие песни, но петь о настоящем патриотизме мне особенно приятно, эта тема мне близка.

Во время фестиваля «Победа» были организованы включения в эфир радиоастанции – с Поклонной горы на связь со слушателями выходили Иван Броневой (драйв-шоу «Поехали») и Татьяна Гордеева («Мурзилки Live»), ставшие ведущими программы. Завершился праздничный вечер песней «День Победы» под залпы салюта в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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