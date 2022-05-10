Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач объяснила, как избежать обострения варикоза летом

Лейла Алиева
Общество
Врач объяснила, как избежать обострения варикоза летом
Фото: Pixabay

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Анна Никитина рассказала, как избежать обострения варикоза летом.

— Лето является не самым благоприятным периодом для людей с варикозной болезнью, поскольку слишком теплая погода приводит к еще большему расширению вен. Этого можно избежать, например, обратившись за консультацией к специалистам, — отметила специалист.

Кроме того, она добавила, что решить проблему можно и самостоятельно. Для этого врач советует больше двигаться: например, для вен будут полезны плавание, велотренажер, а также пешие прогулки.

Необходимо пить больше жидкости, не злоупотреблять загаром и принимать контрастный душ, передает слова Никитиной ФАН.

До этого британские медики назвали боли в ступнях симптомом диабета и аритмии. Данные болезни нарушают чувствительность в конечностях. В результате человек не чувствует, как появляются мелкие натертости и, соответственно, не предпринимает никаких мер.

Помимо этого, кардиолог Анна Кореневич рассказала, что справиться с аритмией поможет прием седативных препаратов. Однако эксперт отмечает, что при появлении подобных симптомов человеку нужно записаться к кардиологу для изучения данной патологии.

Здоровье Врачи ноги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте