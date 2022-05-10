Врач объяснила, как избежать обострения варикоза летом

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Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Анна Никитина рассказала, как избежать обострения варикоза летом.

— Лето является не самым благоприятным периодом для людей с варикозной болезнью, поскольку слишком теплая погода приводит к еще большему расширению вен. Этого можно избежать, например, обратившись за консультацией к специалистам, — отметила специалист.

Кроме того, она добавила, что решить проблему можно и самостоятельно. Для этого врач советует больше двигаться: например, для вен будут полезны плавание, велотренажер, а также пешие прогулки.

Необходимо пить больше жидкости, не злоупотреблять загаром и принимать контрастный душ, передает слова Никитиной ФАН.

До этого британские медики назвали боли в ступнях симптомом диабета и аритмии. Данные болезни нарушают чувствительность в конечностях. В результате человек не чувствует, как появляются мелкие натертости и, соответственно, не предпринимает никаких мер.

Помимо этого, кардиолог Анна Кореневич рассказала, что справиться с аритмией поможет прием седативных препаратов. Однако эксперт отмечает, что при появлении подобных симптомов человеку нужно записаться к кардиологу для изучения данной патологии.