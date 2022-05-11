Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Олеся Железняк рассказала, как относится к критике своей внешности

Анастасия Колоскова
Общество
Олеся Железняк рассказала, как относится к критике своей внешности
Фото: Россия 1

Актриса Олеся Железняк привыкла к нападкам хейтеров из-за своей внешности, которая не соответствует совершенным стандартам шоу-бизнеса. Об этом она рассказала в интервью Лере Кудрявцевой.

По словам артистки, критика ее внешних данных иногда приносит положительный результат. Так, например, в 2008 году после участия в проекте «Ледниковый период» она занялась собой, похудела и начала следить за осанкой.

Актриса призналась, что волнение у нее вызывали не только выход на лед, но и комментарии в социальных сетях. Партером Железняк был фигурист, олимпийский чемпион Максим Маринин.

— Про меня писали: «Боже, Максиму Маринину опять досталось бревно», — вспоминает артистка.

В 2020 году Олеся Железняк удостоилась звания заслуженной артистки России. Наибольшую известность принесла ей роль в сериале «Сваты». При этом актрису редко можно увидеть на светских мероприятиях. Вместе с мужем Спартаком Сумченко они воспитывают четверых детей. Наследниками и хозяйством по большей части занимается супруг Железняк, пока она уделяет время карьере.

Ранее актриса Олеся Железняк поделилась подробностями о съемках седьмого сезона сериала «Сваты».

Шоу-бизнес критика Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте