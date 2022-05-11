Олеся Железняк рассказала, как относится к критике своей внешности

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Актриса Олеся Железняк привыкла к нападкам хейтеров из-за своей внешности, которая не соответствует совершенным стандартам шоу-бизнеса. Об этом она рассказала в интервью Лере Кудрявцевой.

По словам артистки, критика ее внешних данных иногда приносит положительный результат. Так, например, в 2008 году после участия в проекте «Ледниковый период» она занялась собой, похудела и начала следить за осанкой.

Актриса призналась, что волнение у нее вызывали не только выход на лед, но и комментарии в социальных сетях. Партером Железняк был фигурист, олимпийский чемпион Максим Маринин.

— Про меня писали: «Боже, Максиму Маринину опять досталось бревно», — вспоминает артистка.

В 2020 году Олеся Железняк удостоилась звания заслуженной артистки России. Наибольшую известность принесла ей роль в сериале «Сваты». При этом актрису редко можно увидеть на светских мероприятиях. Вместе с мужем Спартаком Сумченко они воспитывают четверых детей. Наследниками и хозяйством по большей части занимается супруг Железняк, пока она уделяет время карьере.

Ранее актриса Олеся Железняк поделилась подробностями о съемках седьмого сезона сериала «Сваты».