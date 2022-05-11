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«Нужно запастись терпением»: синоптик сообщила, когда в Москву придет майское тепло

Георгий Соланович

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«Нужно запастись терпением»: синоптик сообщила, когда в Москву придет майское тепло
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На следующей неделе в Москве будет прохладно и сыро, а майское потепление придет в столицу только в третьей половине месяца. Об этом в среду, 11 мая, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

— Всем нам нужно запастись терпением, потому что сегодняшние расчеты говорят о том, что следующая неделя в Москве будет сырой и прохладной, а наступление хорошего майского тепла и солнца переносится на конец месяца, на третью декаду, — передает ее слова РИА Новости.

11 мая столица и Подмосковный регион остаются в тыловой части циклона. Воздух в столице и области прогреется до 17 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный, 5–10 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. В середине дня атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 30 процентов.

Накануне заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что улучшение погодных условий в столичном регионе наступит с середины текущей недели, когда среднесуточная температура достигнет показателей 18–20 градусов с положительными значениями. Последующие дни, уточнил метеоролог, также выдадутся максимально теплыми.

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