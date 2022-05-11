Собянин рассказал о поддержке системообразующих предприятий Москвы

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 11 мая, на селекторном совещании рабочей группы Государственного совета России по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавирусной инфекции рассказал участникам встречи о принятых решениях по поддержке системообразующих предприятий столицы.

— На совещании мэр Москвы сообщил членам рабочей группы о принятых на федеральном уровне решениях по расширению программ льготного кредитования для системообразующих предприятий в сфере транспорта, строительства, энергетики и в сельском хозяйстве, а также о снижении ставки по льготной ипотеке до девяти процентов, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, Собянин заявил о продлении на один год срока уплаты страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года. По словам главы города, это поможет представителям бизнеса адаптироваться к новым реалиям.

На совещании также были обсуждены предложения регионов по реализации инвестпроектов и дополнительной поддержке аэропортов и ИТ-сферы.

До этого стало известно, что более 12 тысяч предпринимателей Москвы воспользовались сервисом «Линия прямых обращений» на инвестиционном портале за семь лет. Сервис позволяет бизнесменам столицы оперативно и удобно узнавать необходимую информацию.