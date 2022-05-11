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Губернатор Подмосковья рассказал о плане по развитию экономики региона

Ирина Игнатенко
Экономика
Губернатор Подмосковья рассказал о плане по развитию экономики региона
Фото: mosreg.ru

Новый план по развитию экономики разработали в Московской области с учетом текущей ситуации в стране. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он пояснил, что новый документ состоит из семи пунктов, благодаря которым экономика региона справится с новыми трудностями и санкционными ограничениями.

Так, повышенное внимание власти региона планируют уделить импортозамещению. В настоящее время в области реализованы уже 120 проектов, что позволяет создать новые рабочие места.

Губернатор отметил, что в регионе будет запущена новая программа поддержки предприятий обрабатывающей промышленности.

— У нас есть компании, которые вышли за рамки малых и средних, но к системообразующим пока не относятся. Вместе с Минпромторгом России мы разработали специальный инструмент — грант ФРП Московской области на компенсацию процентов по кредитам для пополнения оборотных средств, — подчеркнул он.

Воробьев также подчеркнул, что в настоящее время необходимо сделать все возможное, чтобы люди не теряли работу и могли получать достойную заработную плату. Поэтому важно сконцентрироваться на мерах поддержки людей и бизнеса, передает канал 360.

Ранее сообщалось, что доходы Подмосковья за четыре месяца 2022 года превысили 300 миллиардов рублей.

Подмосковье Экономика Андрей Воробьев
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