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Газпром: Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход

Евгений Белоусов
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Газпром: Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход. Об этом сообщил представитель Газпрома Сергей Куприянов в среду, 11 мая.

— Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надежность ее газоснабжения, — заявил он.

По словам Куприянова, объемы газа, поступающего в Германию через Украину, снизились на 25 процентов по сравнению со вчерашним днем. Об этом представитель Газпрома заявил в эфире телеканала «Россия 24».

До этого глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Германия решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов. Данное решение останется в силе навсегда, заключила дипломат.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что страны ЕС тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы, но при этом уже сейчас их нужда в нефти и газе из РФ выросла в два раза. Такое заявление он сделал, комментируя слова еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони о намерении ЕС ввести полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев.

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