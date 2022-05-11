Эксперт рассказал, как нефтяное эмбарго ЕС повлияет на российский бюджет

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Введение эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза не повлечет негативных последствий для бюджета РФ. Такое мнение в среду, 11 мая, выразил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он отметил, что поставки в Европу составляют для России меньше половины экспорта сырой нефти. К тому же, по словам эксперта, ограничения не смогут коснуться трубопроводных поставок.

— А значительная доля экспорта на азиатском направлении осуществляется по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан». Так что при любом развитии событий — быстро произойдет эмбарго или нет — будет повышение цен и Россия все равно выиграет, — уточнил Фролов.

По его словам, сверхдоходы от продажи энергоресурсов РФ направляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ), который среди прочего предусмотрен на случай кризисов. При увеличении цен на нефть в ФНБ будут поступать дополнительные средства, подчеркнул заместитель гендиректора института.

Он добавил, что при составлении бюджета страны учитываются цены на нефть. Увеличение стоимости топлива позволит закладывать в него больше средств. Эксперт пояснил, что бюджет учитывает курс валюты, поэтому имеет значение, сколько нефть стоит в рублях.

— Прогнозная цена была порядка 3300 рублей за баррель. Сейчас за баррель даже с учетом дисконта платится в два раза больше, чем предусмотрено бюджетом, — пояснил Фролов.

На прошлой неделе в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung появилась статья экономического обозревателя Геральда Хоспа «Почему Россия может выиграть от возможного нефтяного эмбарго ЕС». В ней утверждается, что поэтапное эмбарго на российскую нефть, которое руководство ЕС хочет включить в шестой пакет санкций, лишь «усилит выгоды для Москвы». По мнению автора, постепенное ограничение на поставки нефти приведет к росту цен, что позволит России заработать даже при снижении объемов экспорта в Европу.